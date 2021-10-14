Ученые определили длительность иммунитета у переболевших COVID-19

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У людей, которые перенесли коронавирус, число антител медленно снижается в первые шесть месяцев, а затем сохраняется на одном уровне в течение 15 месяцев. Такие данные показали результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статью, опубликованную на сайте bioRxiv.org.

В исследовании ученые использовали данные 136 пациентов, которые перенесли коронавирус в различной форме. У добровольцев измеряли титры анти-S и анти-RBD антител в плазме. Известно, что в структуре S-белка и RBD-домена со временем накапливаются мутации - они снижают нейтрализующую способность антител.

Как показало исследование, сначала уровни IgM и IgA к S-белку были на уровне 88% и 90%, а затем сократились наполовину в течение 50 дней. К концу шестого месяца после выздоровления титры антител уменьшились в четыре раза по сравнению с первоначальными показателями. Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме.

При этом ученые выяснили, что антитела способны бороться с мутациями вируса и через 15 месяцев после болезни, но не так активно.

Также специалисты проверили эффективность антител к различным штаммам коронавируса. Как уточняет ТАСС, согласно исследованию, титры антител против штаммов бета, гамма и дельта в определенные периоды изучения были в 8-16 раз слабее, нежели титры против штамма альфа. Действие же плазмы с антителами против последнего было зафиксировано у 87% пациентов с 6 по 15 месяц после заражения.-0-