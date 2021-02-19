Ученые: у детей во время пандемии развивается близорукость

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследования показали, что во время пандемии резко возросло количество людей, страдающих близорукостью, особенно уязвимыми оказались дети, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Малоподвижность и активное использование гаджетов в период пандемии способствовали развитию близорукости. Ученые назвали это явление "карантинной миопией".

В Китае данные обследований более чем 120 тыс. школьников в возрасте от 6 до 13 лет показали, что во время пандемии число детей, страдающих близорукостью, резко возросло. У детей в возрасте 6-8 лет миопия диагностировалась в три раза чаще, чем в предыдущие годы.

По прогнозам Института зрения имени Брайена Холдена, к середине века почти половина населения мира будет страдать близорукостью. В Европе близорукость уже наблюдается примерно у половины молодых людей, в Китае четверо из пяти подростков близоруки.

Профессор Беттина Ваббельс из офтальмологической клиники Боннского университета советует родителям строго ограничивать количество времени, которое их дети проводят перед мониторами.

"С точки зрения офтальмологов, детям до трех лет противопоказаны компьютеры, смартфоны или планшеты", - напоминает профессор. Она рекомендует родителям ограничить детям от четырех до шести лет ежедневное использование электронной техники до 30 минут. В младшем школьном возрасте допустимое время - максимум один час в день, а в возрасте около десяти лет - до двух часов. Этот совет ученого-офтальмолога вполне приемлем и для взрослых.

Исследователи также выявили прямую связь между растущими возможностями получения образования и ухудшением зрения: чем выше уровень образования, тем больше риск близорукости.

Риск миопии, по словам офтальмологов, можно снизить, если не смотреть слишком долго на объект вблизи, независимо от того, смартфон это или книга. Для этого важно время от времени отводить взгляд в сторону, всматриваться вдаль. Также помогает более длительное пребывание на свежем воздухе, поскольку дневной свет препятствует дальнейшему росту глазного яблока.-0-