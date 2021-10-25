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Ученые установили, что COVID-19 способен напрямую повреждать клетки мозга

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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неврологические осложнения при COVID-19 могут возникать из-за гибели сосудов мозга. Такую информацию сообщает "МИР24"/

Полученные данные показывают, что инфекция SARS-CoV-2 вызывает микрососудистую патологию в головном мозге.

Большинство пациентов с коронавирусом сталкиваются с потерей вкуса и обоняния, а некоторые – с инсультами и эпилептическими припадками. Считалось, что ключевой причиной этого является повреждение нервов. Группа исследователей из Университета Любека в Германии, Института Пастера в Лилле и других центров выяснили, что COVID-19 травмирует сосуды мозга, что может стать причиной нарушения его работы. С этой целью ученые изучили образцы мозга 40 пациентов, 17 из которых умерли из-за коронавируса.

У ряда пациентов специалисты нашли повреждения паренхимы – клеток, которые составляют основу органов, но полостей не имеют. Нарушение паренхимы может сказаться на работоспособности органа.

Изучение срезов мозга с помощью компьютерной томографии позволило обнаружить множество нитевидных структур, которые появились из-за смерти сосудов. Причиной их гибели стала кончина эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.

В рамках исследования специалисты заразили SARS-CoV-2 грызунов, чтобы убедиться в том, что дело именно в этом. Нитевидные отмершие сосуды появились у животных на четвертый день после заражения, при этом мозг вылечившихся особей постепенно восстанавливался.

Анализ образцов мозга грызунов и людей показал наличие фрагментов SARS-CoV-2 в эндотелиальных клетках. Это подтвердило экспрессию рецепторов, которые связываются с коронавирусом, при наличии эндотелиальных клеток в мозге.

Как показало исследование, гибель эндотелия связана с протеазой заболевания Mpro, которая подавляет работу белков NEMO. Они косвенно стимулируют иммунный и воспалительный ответ, при этом предотвращая гибель клеток. Отсутствие NEMO дает возможность коронавирусу реплицироваться и заражать другие клетки.

Проведенное исследование может помочь в разработке препаратов, защищающих мозг от воздействия COVID-19.-0-

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