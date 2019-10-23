Угонщик скорой помощи в Осло обвиняется в покушении на убийство

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 32-летний мужчина, угнавший в Осло автомобиль скорой помощи и сбивший нескольких человек, обвиняется в покушении на убийство. Полиция также задержала его сообщницу, сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK) .

В Осло неизвестный угнал скорую и сбил нескольких прохожих Чтобы остановить угнанный автомобиль, полиция вынуждена была стрелять по колесам. Очевидцы утверждают, что злоумышленник в ответ отстреливался. В операции также участвовал полицейский вертолет.

Уточняется, что задержанная 25-летняя норвежка обвиняется в незаконном хранении оружия. При этом все обвинения она отвергает. Оба задержанных ранее уже привлекались к ответственности, отметили в полиции. После задержания подозреваемых полиция обнаружила в машине скорой помощи оружие и наркотические вещества.

По уточненным данным, в результате наезда пострадали молодая женщина и ее двое детей-близнецов. Дети получили легкие ранения. Незначительные травмы получила и пожилая супружеская пара.

Обстоятельства угона и другие подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось, автомобиль скорой помощи был угнан 22 октября около 13.00 по местному времени. Чтобы остановить его, полиция вынуждена была стрелять по колесам. Очевидцы утверждают, что злоумышленник в ответ отстреливался. В операции участвовал и полицейский вертолет. Около 13.30 по местному времени подозреваемый был задержан, позже полиция арестовала его соучастницу.-0-