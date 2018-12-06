Угрожавший ножом учителям московский школьник передан врачам

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученик одной из московских школ, вначале угрожавший ножом учителям, а затем заявлявший о намерении совершить суицид, передан врачам. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали ТАСС в Следственном комитете РФ, ученик школы на юго-востоке Москвы пришел в школу, вооружившись ножом. Сначала он угрожал учителям, затем закрылся в учебном кабинете и заявил, что собирается покончить с собой. В ходе переговоров с полицией и психологами школьник отказался от намерений совершить суицид. По словам представителя полиции, юноша передан медработникам, его увезли в одно из медицинских учреждений.

Отмечается, что причиной поступка могла стать полученная им плохая оценка, старшеклассник из благополучной семьи.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, подросток страдает расстройством психики. "У него были проблемы с психикой, его родители даже пытались решить вопрос о лечении в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства. По словам знакомых школьника, он постоянно принимал таблетки от нервных расстройств.

В результате инцидента никто не пострадал, все учащиеся школы были эвакуированы. На месте происшествия работают представители СК РФ, начата доследственная проверка инцидента.-0-