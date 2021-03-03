Украина приближается к третьей волне коронавируса

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина выходит на очередную волну по COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина.

"На сегодняшний день заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID-19. Во-первых, за две-три недели после ослабления зимнего карантина люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост", - заявил Михаил Радуцкий.

Депутат отметил, что появление коллективного иммунитета является единственным способом побороть инфекцию. "Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. У нас должно быть привито не менее 60% всего населения", - отметил Михаил Радуцкий.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что система здравоохранения готова в третьей волне коронавируса. "Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - сказал Максим Степанов.

24 февраля в Украине началась вакцинация населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. По состоянию на 1 марта на вакцинацию в стране записались более 44 тыс. человек.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7235 новых случаев заражения COVID-19 против 5336 случаев днем ранее. Число летальных случаев за сутки составило 185, выздоровели 5118 человек.-0-