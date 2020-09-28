Украина разрешила въезд для иностранцев

28 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Мы руководствуемся теми нормами, которые устанавливает правительство. Мы четко помним, что с марта действовали различные ограничения на границе, связанные с недопущением распространения коронавируса на территории Украины. С 27 августа и по 28 сентября фактически действовал запрет на въезд иностранцам, только были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00.00 часов, данная норма прекратила действовать", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины принял решение запретить въезд иностранцев в Украину с 00.00 часов 28 августа 2020 года.-0-