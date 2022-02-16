Украина вышла из Антитеррористического центра СНГ

16 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Верховная рада Украины приняла закон о выходе страны из состава Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было поддержано 309 народными депутатами.

Законодательный акт предусматривает выход Украины из Антитеррористического центра государств - участников СНГ, решение о создании которого было подписано 21 июня 2000 года в Москве и ратифицировано Верховной радой 4 октября 2001 года.

Кроме этого, Украина, согласно принятому закону, исходит из Решения о внесении изменений и дополнений в положение об Антитеррористическом центре государств - участников СНГ, подписанного 28 ноября 2006 года в Минске и ратифицированного Радой 6 марта 2008 года.

Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщалось, Украина в 2018 году заявила об отзыве всех своих представителей из уставных органов СНГ и объявила о пересмотре подписанных в рамках СНГ соглашений.-0-