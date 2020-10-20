Украина за три недели развернет дополнительные 10 тыс. COVID-коек

20 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Количество коек для больных коронавирусом в Украине до 10 ноября увеличится на 10 тыс. Таким образом, в стране будет 52 тыс. коек для таких больных, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Что касается коек - в начале эпидемии коронавируса в Украине были готовы к приему больных всего 12 704 койки, мы уже увеличили количество до 42 тыс. и увеличим до 52 тыс. до 10 ноября", - заявил Максим Степанов. Он добавил, что уже с середины ноября 50% коек будут иметь подключение к кислороду, а в декабре этот показатель увеличат до 80%.

Благодаря внедрению адаптивного карантина в Украине получили оптимальный баланс между безопасностью граждан и их комфортной жизнью, подчеркнул министр. Он добавил, что Минздрав Украины готовится к любому развитию событий, связанных с пандемией коронавируса, в том числе и к худшему сценарию.

В Украине по состоянию на 20 октября лабораторно подтверждены 309 107 случаев COVID-19, из них за сутки 5469. Умерли с начала пандемии 5786 пациентов, за прошедшие сутки - 113.-0-