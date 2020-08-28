Украина запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

28 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00.00 28 августа 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Ранее планировалось ввести запрет с полуночи 29 августа, но затем срок сместился на сутки. Эти ограничения будут действовать до 00.00 28 сентября.

Требование не распространяется на лиц, которые являются родственниками первой линии, имеют разрешение на работу в Украине, направляются по территории страны транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток, прибывают с целью обучения, проходят военную службу, постоянно или временно проживают на территории Украины, признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Исключение также сделано для работников диппредставительств, официальных делегаций и других лиц.-0-