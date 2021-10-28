Украинская компания "Энергоатом" рассматривает Беларусь как резервного поставщика электроэнергии

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская государственная компания "Энергоатом" рассматривает Беларусь как резервного поставщика электроэнергии. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте. Отмечается, что "Энергоатом" рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии в соответствии с требованиями режима Объединенной энергетической системы Украины. Одним из таких вариантов может быть резервирование электроэнергии из Беларуси. "Наличие такой возможности позволит создать резерв мощности на случай нештатных ситуаций в случае аномальных температур, обеспечив потребности населения в дешевой электроэнергии благодаря атомной генерации, а также предотвратить дефицит электроэнергии на внутреннем рынке", - говорится в сообщении. Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг разрешила с 1 ноября поставки электроэнергии из Беларуси. Компания "Энергоатом" приняла участие в месячном (на ноябрь) аукционе по доступу к пропускной способности межгосударственного пересечения с Беларусью и по результатам распределения пропускной способности получила 885 МВт, отмечается в заявлении компании.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!