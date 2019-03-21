Улицы и проспекты некоторых городов Казахстана переименовали в честь Назарбаева

21 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Центральные улицы и проспекты нескольких городов Казахстана переименовали в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Депутаты местных представительных органов единогласно приняли соответствующие решения. Таким образом центральные улицы и проспекты городов Актау, Атырау, Караганды, Кокшетау, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Тараза, Усть-Каменногорска, Шамкента теперь будут носить имя Нурсултана Назарбаева.

С предложением переименовать в честь Назарбаева столицу страны и центральные улицы городов областных центров республики выступил 20 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент в тот же день принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан.-0-