Умер актер Александр Жданов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 февраля 2021
Минск Ясно +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:24 Проект курсанта МЧС будет презентован в финале конкурса "100 идей для Беларуси" Общество
14:22 У студентов-таможенников БГУ появилась корпоративная фуражка Регионы
14:07 Операционный блок Гомельской городской больницы №3 открылся после модернизации Регионы
14:06 Мнение: любовь к Родине и ответственное отношение к работе - залог будущей сильной Беларуси Регионы
14:02 Электронная ярмарка вакансий пройдет 25 февраля с участием семи организаций Минска Регионы
14:02 Умер актер Александр Жданов В мире
13:47 Около Br142 млн направят на реализацию инвестпрограммы в Гродненской области Регионы
13:44 Доллар и евро на торгах 22 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:36 В Молодечненском районе выявили крупное самогонное производство Происшествия
13:30 Конкурс по безопасности жизнедеятельности в достижении ЦУР стартовал в университете МЧС Общество
13:21 Новополочанину за нападение на сотрудниц отдела принудительного исполнения грозит до 5 лет тюрьмы Происшествия
13:15 В Логойске вынесли приговор организатору незаконных массовых мероприятий Происшествия
13:12 Беларусь планирует принять две миссии МАГАТЭ в этом году Общество
13:10 Рыбное место: в Гродно на небольшом участке льда на Немане собрались десятки рыбаков Регионы
13:03 Жук: все социальные обязательства перед жителями Гродненской области в 2020 году выполнены Регионы
13:01 В Могилевском районе нетрезвый водитель кроссовера съехал в кювете и опрокинулся Происшествия
12:56 Реакция на выборы Президента Беларуси была политизированной - Минобороны Общество
12:53 Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели - Госатомнадзор Экономика
12:51 В Минской области за три дня выявлено 1927 нарушений ПДД Происшествия
12:50 В Польше ожидают пик третьей волны COVID-19 весной В мире
12:44 Реализация проекта "Северный берег" может начаться в течение месяца - руководитель Emaar Properties Экономика
12:39 Резиденты СЭЗ "Витебск" в 2020 году увеличили объем производства продукции на 17% Регионы
12:30 Начальник СТО в Барановичском районе вместо новых устанавливал б/у запчасти на сельхозтехнику Происшествия
12:28 Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае Экономика
12:25 Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело о незаконной добыче лося Происшествия
12:19 В Минске преподаватель вуза выломал шлагбаум и унес его с парковки Происшествия
12:15 Проект указа по проекту "Северный берег" будет рассмотрен Президентом в ближайшее время - Головченко Экономика
12:03 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 февраля из-за тумана Общество
12:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1144 пациента с COVID-19, выписаны 898 Общество
11:47 В Гродно сотрудники ГАИ хотели помочь застрявшему авто: его водитель оказался пьян Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
22 февраля 2021, 14:02

Умер актер Александр Жданов

Фото naliteinom.ru
Фото naliteinom.ru

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Александр Жданов умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра "На Литейном".

"21 февраля не стало нашего коллеги и друга, заслуженного артиста России Александра Жданова. Александр Михайлович пришел в Театр "На Литейном" в 1976 году. В январе мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей - 45 лет служения на этой сцене. Он был частью, сутью и сердцем нашего театра. От него всегда шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания", - говорится в некрологе.

За годы работы в театре Александр Жданов сыграл более 40 ролей. Зрителям он запомнился в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Примадонны", "Скупой", "Ворон", "Великая Екатерина", "Love for Love. Любовь за любовь", "С любимыми не расставайтесь".

Многие знают его по работам в кино. В его актерском досье - роли в фильмах "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Старшина", "Мужская компания".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Россия смерть известных людей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Польше ожидают пик третьей волны COVID-19 весной
Фото из архива В России за сутки зафиксировали 12 604 случая заражения коронавирусом
Скриншот из видео Euronews В Израиле разлив нефтепродуктов грозит экологическим бедствием
Скриншот из видео Euronews Лесной пожар вспыхнул на границе Испании и Франции
Фото из архива Число заразившихся COVID-19 в Индии на прошлой неделе достигло пика с ноября
Скриншот из видео Reuters Boeing рекомендует авиакомпаниям приостановить использование самолетов серии 777
Главное
Фото из архива Лукашенко сегодня в Сочи встретится с Путиным
Проект указа по проекту "Северный берег" будет рассмотрен Президентом в ближайшее время - Головченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1144 пациента с COVID-19, выписаны 898
Энергия танца в Minsk World! Квартиры в новостройках "Полька" и "Мазурка" - от 2590 рублей за метр
Топ-новости
Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае
Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2021 год
БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения
Реакция на выборы Президента Беларуси была политизированной - Минобороны
Новые стройнормы для защитных сооружений гражданской обороны приняты в Беларуси
До +12°С ожидается в Беларуси на этой неделе
Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск
Рыбное место: в Гродно на небольшом участке льда на Немане собрались десятки рыбаков
Около Br142 млн направят на реализацию инвестпрограммы в Гродненской области
Прокурор сегодня продолжает оглашение обвинений топ-менеджерам Белгазпромбанка
Доллар и евро на торгах 22 февраля подорожали, российский рубль подешевел
Профсоюз добился компенсации для работника через 14 лет после получения травмы
Проект указа по пустующим и ветхим домам прошел согласования - Госкомимущество
Продажа билетов на обновленный спектакль "Павлинка" в Купаловском театре начнется 23 февраля
К Играм в Токио готовятся около 260 белорусских спортсменов
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.