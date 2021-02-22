Умер актер Александр Жданов

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Александр Жданов умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра "На Литейном".

"21 февраля не стало нашего коллеги и друга, заслуженного артиста России Александра Жданова. Александр Михайлович пришел в Театр "На Литейном" в 1976 году. В январе мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей - 45 лет служения на этой сцене. Он был частью, сутью и сердцем нашего театра. От него всегда шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания", - говорится в некрологе.

За годы работы в театре Александр Жданов сыграл более 40 ролей. Зрителям он запомнился в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Примадонны", "Скупой", "Ворон", "Великая Екатерина", "Love for Love. Любовь за любовь", "С любимыми не расставайтесь".

Многие знают его по работам в кино. В его актерском досье - роли в фильмах "Последнее лето детства", "Долгие версты войны", "Прошлогодняя кадриль", "Старшина", "Мужская компания".-0-