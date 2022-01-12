Умер актер Алексей Герилович, снимавшийся в "Глухаре" и "Универе"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Алексей Герилович скончался на 49-м году жизни. Он был найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Мужчина несколько дней не выходил на связь. Один из его друзей забеспокоился, поехал к нему домой, где и обнаружил его мертвым.

По предварительной информации, смерть наступила естественным образом. Что именно стало причиной гибели актера, пока неизвестно.

Герилович Алексей Владимирович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. В 2004 году окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова. С 2005 года начал активно сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Универ", "Глухарь", "Паутина", "Закон каменных джунглей" и "Шелест".-0-