Умер актер Леонид Куравлев

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", - сказал собеседник агентства.

Время и дата прощания уточняются.

Фото из личного архива Романа Серова

Родился Леонид Куравлев 8 октября 1936 года в Москве. Окончил актерское отделение ВГИКа в 1960 году (учился в мастерской педагога Бориса Бибикова). В 1960-1992 годах Леонид Куравлев входил в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

"Непридуманная история" (1963)

Будучи студентом, в 1958 году дебютировал в кино, исполнив роль солдата-сапера в фильме - курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере Леонида Куравлева стала приключенческая лента Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960), в которой он сыграл матроса.

Среди его наиболее известных киноработ: шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Леонидом Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).

Фотопробы к фильму "Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из фильма "Афоня"

Также актер сыграл в фильмах "Когда деревья были большими" (1961, Лев Кулиджанов), "Начало" (1970, Глеб Панфилов), "Ты - мне, я - тебе!" (1976, Александр Серый), "Ищите женщину" (1982, Алла Сурикова), "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов). Последняя роль - отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" (2015, Александр Андраникян). В общей сложности Леонид Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.-0-

Фото kino-teatr.ru