Умер американский рок-певец Мит Лоуф

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский киноактер и рок-певец Мит Лоуф, чей альбом Bat Out Of Hell является одним из самых продаваемых за всю историю, скончался в возрасте 74 лет, сообщает BBC.

Информацию о смерти артиста подтвердила его семья в Facebook. Отмечается, что артист умер в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды, а также близких друзей.

Мит Лоуф продал более 100 млн альбомов по всему миру. Известный альбом певца Bat Out of Hell, выпущенный в 1977 году, остается одним из 10 самых продаваемых альбомов всех времен. Хит артиста 1993 года I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) принес ему премию "Грэмми".

Помимо музыкальной деятельности Мит Лоуф снимался в кино, в том числе в таких фильмах, как "Бойцовский клуб", "Фокус", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и "Мир Уэйна". Всего на счету артиста более 50 кинопроектов.-0-