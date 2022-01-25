Умер автор песен Боярского и Пьехи Юрий Поройков

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский поэт, журналист и автор песен Юрий Поройков скончался на 87-м году жизни, сообщает газета "Известия".

По данным издания, он умер в своей квартире в Москве. Причина смерти поэта не уточняется.

Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года в Республике Башкортостан. Был первым заместителем генерального директора "ИТАР-ТАСС". Известен как автор рассказов, повестей и поэтических сборников. Также он написал слова к композициям "Помолчим" для Эдиты Пьехи, "Воспоминание" для Михаила Боярского и "Моя планета" для Ларисы Долиной. Является заслуженным работником культуры РСФСР. В 2007 году Поройков стал лауреатом Бунинской премии.-0-