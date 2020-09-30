Умер автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский кантри-музыкант и автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис умер на 79 году жизни. Об этом в Twitter сообщила американская Ассоциация музыки кантри.

"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти легендарного певца и автора песен Мака Дэвиса. В это непростое время мы выражаем его семье и близким искренние соболезнования", - говорится в сообщении ассоциации.

Дэвис прославился в 1960-е годы.

По данным музыкального журнала "Rolling Stone", в 1974 году Академия кантри-музыки назвала Мака Дэвиса артистом года. Он также был членом американского Национального зала славы авторов песен.

Как указывает Rolling Stone, его здоровье значительно ухудшилось 28 сентября после недавно перенесенной операции на сердце. 29 сентября музыкант умер.-0-