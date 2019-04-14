Умер автор русского стиля рукопашного боя Алексей Кадочников

14 апреля, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. Алексей Кадочников, занимавшийся научными исследованиями в военной сфере и создавший собственный стиль рукопашного боя, умер 13 апреля после продолжительной болезни в Краснодаре на 84-м году жизни, сообщил ТАСС коллега Кадочникова Олег Занозин.

"Он умер. У него была продолжительная, тяжелая болезнь - болел около двух с половиной лет", - рассказал Олег Занозин.

Свой стиль Алексей Кадочников собирал по крупицам, сформулировал его научное обоснование, публиковал книги и методические пособия по рукопашному бою и выживанию.

Алексей Кадочников был почетным гражданином Краснодара. С 1962 года он занимался подготовкой специалистов для спецподразделений силовых структур страны и офицерских кадров в военных училищах города Краснодара и войсковых частях Краснодарского гарнизона.

Алексей Кадочников родился в 1935 году в Одессе в семье военного летчика. В советское время занимался исследованиями в системе Минобороны СССР, преподавал в военном училище, разработал собственную школу боя - русский стиль боевого искусства, который в частности предполагает бой с оружием, обезоруживание противника.-0-