Умер бывший верховный правитель Малайзии

22 мая, Куантан /БЕЛТА - БЕРНАМА/. Бывший верховный правитель Малайзии султан Хаджи Ахмад Шах умер сегодня в возрасте 88 лет в клинике в Куала-Лумпуре.
В связи с этим в штате Паханг приспущены государственные флаги и объявлен 40-дневный траур.
Султан Ахмад Шах исполнял обязанности главы государства с 1979 по 1984 год и был пятым султаном штата Паханг. Сейчас королем Малайзии является его сын Абдулла Аль-Мустафа Биллах Шах.-0-
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