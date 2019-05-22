Умер бывший верховный правитель Малайзии

22 мая, Куантан /БЕЛТА - БЕРНАМА/. Бывший верховный правитель Малайзии султан Хаджи Ахмад Шах умер сегодня в возрасте 88 лет в клинике в Куала-Лумпуре.

В связи с этим в штате Паханг приспущены государственные флаги и объявлен 40-дневный траур.

Султан Ахмад Шах исполнял обязанности главы государства с 1979 по 1984 год и был пятым султаном штата Паханг. Сейчас королем Малайзии является его сын Абдулла Аль-Мустафа Биллах Шах.-0-