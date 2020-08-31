Умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи умер вследствие болезни на 85-м году жизни. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

Информацию о смерти политика подтвердил его сын Абхиджит Мукерджи.

Уточняется, что 10 августа Пранаб Кумар Мукерджи был госпитализирован с положительным результатом теста на COVID-19, затем ему была сделана операция из-за обнаружения тромба.

Действующий президент Индии Рам Натх Ковинд в своем Twitter выразил соболезнования в связи со смертью Мукерджи. "С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть - это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец. Народ скорбит, потеряв одного из своих самых достойных сыновей. Мои соболезнования его семье, друзьям и всем гражданам", - написал президент Ковинд.

Пранаб Кумар Мукерджи стал президентом Индии в 2012 году, сменив на этой должности Пратибху Патил. До избрания на наивысший пост Мукерджи возглавлял такие ведомства, как Министерство финансов, Министерство обороны и Министерство иностранных дел Индии. В январе 2017 года он заявил, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах по причине преклонного возраста и пошатнувшегося здоровья.-0-