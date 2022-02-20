Умер французский биохимик Франсуа Гро, который открыл мРНК

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский ученый, открывший матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК), Франсуа Гро скончался 18 февраля в возрасте 96 лет. Об этом сообщает в воскресенье телеканал ТАСС.
Причины смерти ученого пока не сообщаются.
На основе технологии, которую открыл биохимик, сейчас создаются вакцины от коронавируса.
Гро родился 24 апреля 1925 года в Париже. Он являлся одним из первооткрывателей молекулярной биологии, которой посвятил более 400 научных работ. С 1991 по 2000 годы биохимик занимал пост секретаря Французской академии наук. За вклад в науку он был удостоен ордена Почетного легиона (командор в 1991 году, великий офицер в 2013 году) и ордена "За заслуги перед Францией" (2017).-0-