Умер глава Европарламента Давид Сассоли

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии умер председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом заявил его пресс-секретарь Роберто Куилло в прямом эфире новостного телеканала RaiNewss24, сообщили РИА Новости.

Политику и журналисту было 65 лет. Он умер в онкологическом центре итальянского города Авиано. Ранее пресс-секретарь обнародовал сообщение, что 26 декабря Сассоли госпитализировали из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы.

В агентстве напомнили: в сентябре главу ЕП госпитализировали в Страсбурге из-за воспаления легких, не связанного с COVID-19. После пребывания в больнице политик вернулся на родину. 15 декабря Роберто Куилло сообщил СМИ, что Сассоли не будет вновь выставлять свою кандидатуру на выборах главы Европарламента.

Давид Сассоли родился во Флоренции 30 мая 1956 года. Журналистскую карьеру начал в редакции римской газеты Il Tempo, затем работал в католическом информационном агентстве Asca и газете Il Giorno. В 1992 году перешел на государственное телевидение Италии Rai в качестве репортера службы новостей. С 1996 года стал ведущим нескольких популярных телепрограмм. В 2007 году его назначили заместителем главного редактора новостной службы первого канала Rai - Tg1. В большую политику Сассоли пришел летом 2009 года, когда его избрали депутатом Европарламента по спискам Демократической партии. Возглавлял делегацию Демпартии в ЕП. Его вновь избрали в Европарламент в 2014 году, с июля 2014 года в течение пяти лет занимал пост заместителя председателя ЕП. На майских выборах 2019 года он в третий раз стал евродепутатом, а 3 июля - председателем Европарламента.-0-