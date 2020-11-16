Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство SANA.

"Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов оплакивает смерть вице-премьера и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Валида Муаллема", - говорится в тексте.

Причина смерти не раскрывается.

Валид Муаллем работал в министерстве иностранных дел Сирии с 1964 года. Он служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании. В разные периоды занимал должность посла Сирии в Румынии и США. На посту руководителя ведомства политик работал с 2006 года.-0-