Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама на 51-м году жизни. Такую информацию ВОЗ разместила в своем Twitter-аккаунте.

C 2016 по 2019 год Питер Салама занимал должность исполнительного директора Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. До прихода в ВОЗ в июле 2016 года работал региональным директором ЮНИСЕФ для Ближнего Востока и Северной Африки. Непосредственно до этого руководил глобальными действиями ЮНИСЕФ в ответ на вспышку Эболы, работал представителем ЮНИСЕФ в Зимбабве и Эфиопии, руководителем Департамента ЮНИСЕФ по вопросам глобального здравоохранения и главным консультантом по вопросам ВИЧ/СПИД в штаб-квартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке, а также руководителем Департамента ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения и питания в Афганистане.

До прихода в ЮНИСЕФ в 2002 году был приглашенным научным сотрудником Сектора международных чрезвычайных ситуаций и охраны здоровья беженцев Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), а также приглашенным профессором по вопросам питания в Университете Тафтса. Ранее он также работал с организациями "Врачи без границ" и "Консерн уорлдуайд" в странах Азии и Африки к югу от Сахары.

Руководил исследовательской работой и имел множество публикаций по таким вопросам, как охрана здоровья матерей и новорожденных, болезни, предотвращаемые с помощью вакцин, ВИЧ, питание, смертность и насилие в условиях вооруженных конфликтов, здоровье беженцев и оказание помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, а также разработка и осуществление программ в нестабильных государствах. Получил высшее образование в области медицины и общественного здравоохранения в Мельбурнском и Гарвардском университетах, где также был стипендиатом программ Фулбрайта и Харкнесса в области государственной политики.-0-