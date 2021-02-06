6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 92-м году жизни умер канадский актер Кристофер Пламмер - лауреат премий "Золотой глобус", "Оскар" и "Эмми". Об этом со ссылкой на источник в семье актера сообщает британское издание The Guardian.

"Крис был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, имел старомодные манеры и самоуничижительный юмор", - отметил менеджер и давний друг актера Лу Питт.

Кристофер Пламмер известен, в частности, по ролям в фильмах "Звуки Музыки", "Двенадцать обезьян", "Игры разума" и "Девушка с татуировкой дракона". Любителям кино на постсоветском пространстве канадский актер запомнился ролью герцога Артура Веллингтона в масштабной исторической драме Сергея Бондарчука "Ватерлоо", увидевшей свет в 1970 году. За долгую театральную карьеру Кристофер Пламмер сыграл множество классических ролей - мистер Дарси (школьная постановка "Гордости и предубеждения"), Марк Антоний ("Юлий Цезарь", 1955 и 1967), Фердинанд ("Буря", 1955), Генрих V ("Генрих V", 1956 и 1981), Гамлет ("Гамлет, принц датский") и др.-0-