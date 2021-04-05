Умер комментатор Владимир Гендлин

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 85-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Гендлин. Его голос был знаком любому, кто в середине 90-х интересовался боксом, сообщает ТАСС.

Владимир Гендлин привел трансляции профессионального бокса на российское телевидение в середине 90-х. Он создал легендарную программу "Большой ринг", в которой побывали, пожалуй, все звезды бокса того времени. Даже тот самый Майк Тайсон. Гендлин говорил, что комментатор должен быть отдален от спортсменов, чтобы оставаться объективным.

Владимир Гендлин носил звание мастера спорта СССР по боксу. Он любил вспоминать, что боксером был неплохим, но звездой никогда бы не стал. Статистика на любительском ринге была такова - 51 бой с 50 победами и лишь одним поражением.

По окончании спортивной карьеры он работал телевизионным журналистом в Волгограде, был детским тренером по боксу на олимпийской базе Кисловодске. А в 1989 году, когда профессиональный спорт вовсю входил в жизнь обычных людей, Гендлин стал ледоколом этого направления. Он возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса "Ред старз", входил в руководство Союза боксеров России.-0-