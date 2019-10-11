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11 октября 2019, 14:22

Умер космонавт Алексей Леонов

Фото из архива ТАСС
Фото из архива ТАСС

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни, сообщает ТАСС.

"Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни", - сообщила его помощница Наталья Филимонова. По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 году в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области в многодетной семье. В 1948 году вместе с семьей переехал в Калининград.

В 1955 году Алексей Леонов окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в городе Кременчуге (Украина), в 1957 году - Чугуевское военное авиационное училище летчиков (Украина) по специальности "летчик-истребитель". По окончании в 1968 году инженерного факультета Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского (ВВИА) получил специальность "конструкция и эксплуатация воздушно-космических аппаратов и двигателей к ним" (квалификация - "летчик-инженер-космонавт").

7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС (ЦПК, ныне - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, НИИ ЦПК), вошел в число первых 20 летчиков, отобранных для полетов в космос (первый отряд космонавтов).

В ЦПК занимал должности космонавта (с 1961 года), инструктора-космонавта (с 1966 года), заместителя командира 1-го отряда космонавтов (с 1966 года), заместителя начальника управления и старшего инструктора-космонавта (с 1969 года), заместителя начальника ЦПК (с 1970 года). В 1975 году ему была присвоена квалификация космонавта 2-го класса. В 1976-1982 годах был командиром отряда космонавтов.

Алексей Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты, и первый в мире выход в открытый космос (общее время - 23 минуты 41 секунда, из них 12 минут 9 секунд - за пределами корабля).

Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором он был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). 18 марта вышел в открытый космос. Полет сопровождался нештатными ситуациями. Из-за разницы давления скафандр раздулся, это препятствовало возвращению космонавта в шлюзовую камеру (диаметр люка был критически малым), и Леонову, рискуя, пришлось стравливать в нем давление. При возвращении отказала система автоматического управления корабля, и посадка проводилась вручную. Экипаж приземлился в нерасчетном районе - в 180 км севернее Перми, был обнаружен через четыре часа в тайге, но из-за глубокого снега эвакуирован только спустя двое суток.

В 1967-1970 годы Леонов возглавлял группу космонавтов, готовившихся к полету на Луну. После закрытия лунной программы проходил подготовку по программе ДОС ("Долговременная орбитальная станция"), но на первые станции "Салют" не летал.

Во время второго полета, 15-21 июля 1975 года, как командир экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран - "Союз-19" (СССР) и Apollo 18 (США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда, Дональда Слейтона.

26 января 1982 года был отчислен из отряда космонавтов и назначен на должность первого заместителя начальника ЦПК по летной и космической подготовке, которую занимал до 1991 года.

В сентябре 1991 года, после ухода из ЦПК приказом Минобороны СССР был зачислен в распоряжение Главкома ВВС для последующего увольнения с действительной военной службы (по возрасту). 9 марта 1992 года был уволен с военной службы в звании генерал-майора авиации.

В 1991-1997 годы - председатель Международной ассоциации участников космических полетов.

Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза (1965, 1975), Лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии СССР (1981), премии правительства РФ им. Ю.А.Гагарина в области космической деятельности за 2011 г. и других наград. Почетный гражданин более 30 городов России и стран мира.-0-

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея ЛеоноваПрезидент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
"Ушел из жизни человек поистине планетарного масштаба, внесший неоценимый вклад в освоение Вселенной. Его первый выход в открытый космос стал знаковой вехой в истории космонавтики", - говорится в соболезновании.

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