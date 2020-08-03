Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм скончался в возрасте 83 лет, сообщает BBC .

Он умер рано утром 3 августа в доме престарелых в Лондондерри (Великобритания).

Известный североирландский политический деятель Джон Хьюм в 1979-2001 годах был лидером Социал-демократической и лейбористской партии (SDLP). В 1998 году принял участие в подписании Белфастского мирного соглашения ("Соглашение Страстной пятницы"), которое положило начало урегулированию конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. В 1998 году стал лауреатом Нобелевской премии мира совместно с Дэвидом Тримблом.-0-