Умер лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский ученый Эйити Нэгиси, нобелевский лауреат в области химии, скончался в возрасте 85 лет, Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского университета Пердью (штат Индиана), где работал ученый.

Нэгиси стал лауреатом Нобелевской премии в 2010 году, вместе с ним премии были удостоены американский ученый Ричард Хек и еще один японский ученый, Акира Судзуки. Ученые разработали новые методы синтеза сложных органических соединений.

Эйити Нэгиси родился в 1935 году в городе Чанчунь.-0-