Умер летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов умер на 94-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - говорится в пресс-релизе.

Владимир Александрович Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (ныне Северо-Казахстанская область Республики Казахстан). В июле - сентябре 1941 года участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине под Ленинградом, затем был зачислен сыном полка, в котором военным связистом служил его отец.

Окончил Качинское военное авиационное училище летчиков в 1949 году, Военно-воздушную академию в 1956 году. В 1949-1956 годах Владимир Шаталов служил летчиком-инструктором в Качинском училище, затем с 1956 года по 1961 год - заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи, заместителем командира авиационного полка.

Свой первый космический полет он совершил 14 января 1969 года на корабле "Союз-4". При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4".

Всего Шаталов совершил три космических полета. С января 1987 года по сентябрь 1991 года Владимир Александрович занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Дружбы, а также медалями и иностранными орденами и наградами.-0-