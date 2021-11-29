Умер народный артист СССР Владимир Наумов

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель фильмов "Тегеран-43" и "Бег" народный артист СССР режиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Смерть режиссера подтвердил его сын художник Алексей Наумов.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года. В 1951 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В студенческие годы был ассистентом Игоря Савченко на съемках фильма "Третий удар" (1948), в котором дебютировал как киноактер. После смерти Савченко вместе с режиссером Александром Аловым завершил его картину "Тарас Шевченко". С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди совместных работ - "Павел Корчагин", "Ветер".

Дата и место прощания с режиссером не уточняются. Также не сообщается причина его смерти.-0-