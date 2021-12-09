Умер основатель британской группы Bronski Beat Стив Бронски

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский музыкант Стив Бронски, который в начале 80-х годов прошлого века основал группу Bronski Beat, скончался в возрасте 61 года, сообщает РИА Новости.

Cовместная работа с Бронски над песнями, в том числе над той, что стала определяющей для музыкантов и многих людей, была веселой и захватывающей, отзываются о нем коллеги.

Первыми участниками Bronski Beat стали музыканты Стив Бронски, Джеймс Самервилл и Ларри Стейнбачек. Славу коллективу принес сингл "Smalltown Boy" с дебютного альбома The Age of Consent.-0-