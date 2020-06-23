Умер педагог Большого театра России народный артист СССР Николай Фадеечев

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра России народный артист СССР Николай Фадеечев умер на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"Сегодня утром стало известно, что в 67-й больнице Николай Борисович скончался от сердечной недостаточности", - сказали в пресс-службе.

О времени и месте прощания будет известно позднее и сообщено дополнительно.

Николай Фадеечев родился в 1933 году в Москве. Учился в Московском хореографическом училище. В 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, в составе которой танцевал в течение 25 лет. В 1956 году он стал участником первых зарубежных гастролей Большого театра в Лондоне, где танцевал с Галиной Улановой "Жизель". А в 1971 году Николай Фадеечев и Майя Плисецкая стали первыми советскими приглашенными солистами Опера де Пари, где исполнили главные партии в балете "Лебединое озеро". Кроме Улановой и Плисецкой, он танцевал также с другими знаменитыми примами Большого театра - Раисой Стручковой, Мариной Кондратьевой, Екатериной Максимовой, Людмилой Семенякой. После завершения артистической карьеры Николай Фадеечев стал балетмейстером-репетитором. Работал с премьерами Большого театра России - Андреем Уваровым, Сергеем Филиным, Николаем Цискаридзе.-0-