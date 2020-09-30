Умер первый в мире излечившийся от ВИЧ пациент

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 54-летний Тимоти Браун, считавшийся первым в мире вылечившимся человеком от ВИЧ, скончался в Калифорнии после рецидива лейкемии. Об этом сообщает Reuters.

"С глубокой печалью я сообщаю, что Тимоти скончался сегодня днем в окружении меня и друзей после пятимесячной борьбы с лейкемией", - написал в своем Facebook друг Брауна Тим Хеффген.

Американец Тимоти Браун стал известен во всем мире как "берлинский пациент". ВИЧ-инфекция была диагностирована у него в 1995 году, спустя четыре года добавился еще один страшный диагноз - лейкемия. В 2007 году он прошел процедуру, известную как трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, для лечения лейкемии. Операцию выполнила группа врачей в Берлине под руководством Геро Хюттера. Костный мозг был взят у донора с генетической устойчивостью к ВИЧ. Через три года после трансплантации, несмотря на прекращение антиретровирусной терапии, исследователи не смогли обнаружить ВИЧ в крови Брауна или различных биопсиях. Также результаты анализов подтверждали полное отсутствие следов лейкемии.-0-