Умер певец Евгений Осин

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Осин скончался на 55 году жизни у себя дома в Москве. Об этом сообщает российский Пятый телевизионный канал. Причина смерти пока неизвестна.

Коллеги исполнителя неоднократно говорили, что Осин страдал алкогольной зависимостью. Врачи диагностировали у него последнюю стадию алкоголизма. В прошлом году Осин проходил курс по избавлению от зависимости в одной из клиник Таиланда. В одном из интервью в мае этого года артист утверждал, что заменил спиртное экстримом и снова, как в юности, увлекается мотоспортом.

Евгений Осин – популярный певец, который за многие годы сумел подарить слушателям много известных хитов. "Плачет девочка в автомате", "Качка", "Попутчица", "Портрет работы Пабло Пикассо" – каждая из этих композиций стала настоящим хитом. В школьные годы Осин увлекся музыкой, в 12 лет он освоил барабаны и стал играть на ударных в школьном ансамбле. В 1986-м он создал свою первую группу "Ночной колпак". Потом коллектив стал называться "Кекс". В этом ансамбле Евгений впервые примерил на себя роль фронтмена. Он играл на гитаре, исполнял основные вокальные партии. В 1986-м Осин начал активно сотрудничать с Московской рок-лабораторией, а некоторое время спустя стал выступать с группами "Николай Коперник" и "Альянс".

Вскоре Евгений Осин стал руководителем коллектива "Дед Мороз" при продюсерском Центре Стаса Намина. А через несколько месяцев перешел в популярную группу "Браво". В начале 1990-х Евгений Осин создал собственный музыкальный коллектив – группу "Авалон", в которой выступал в качестве солиста, гитариста и автора большинства песен. С коллективом Евгений Осин записал и выпустил альбом "Светлый путь огня". В 1991-м Осин начал строить сольную карьеру. В 1992-м году он выпустил первую сольную пластинку "70-я широта", которая сразу стала успешной. На пластинке была представлена и самая популярная песня Евгения Осина "Плачет девушка в автомате", написанная на слова Андрея Вознесенского.

У Евгения Осина две дочери – Агния и Анастасия. О времени и месте похорон певца пока не сообщается.-0-