Умер президент Европейской легкоатлетической ассоциации

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Свен-Арне Хансен, глава Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает газета Dagbladet со ссылкой на семью Хансена, передает ТАСС.

Отмечается, что в последнее время у Хансена были проблемы со здоровьем. В марте пресс-служба European Athletics сообщала, что Хансен перенес инсульт, тогда же его тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Хансен возглавлял European Athletics с 2015 года. Ранее он являлся президентом Норвежской легкоатлетической ассоциации.-0-