Умер режиссер, снимавший фильмы с Джеки Чаном и Ван Даммом

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонконгский режиссер Ринго Лэм, знаменитый по кассовым боевикам с участием Джеки Чана и Жана-Клода Ван Дамма, умер на 64-м году жизни, сообщает South China Morning Post.

Лэма обнаружила в квартире его жена, которая не смогла разбудить его после сна. Она вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть.

Причина смерти режиссера неизвестна. По информации китайских СМИ, у режиссера не было серьезных заболеваний, но в последнее время он лечился от гриппа.

Ринго Лэм дебютировал с фильмом "Призраки любви" в 1983 году. За свою карьеру он снял десятки фильмов, ставших хитами.

Он получил известность благодаря комедийному боевику "Близнецы-драконы" с Джеки Чаном в главной роли, боевику "Максимальный риск" и триллеру "Репликант", в котором снялся Жан-Клод Ван Дамм.-0-