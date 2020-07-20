Умер режиссер "Волшебника Изумрудного города" Александр Боголюбов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер игрового кино Александр Боголюбов умер на 87-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", - говорится в сообщении.

Александр Боголюбов в 1962 году окончил Киевский Государственный институт театральных искусств. Работал режиссером на киностудиях в Одессе и Киеве, режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения "Экран".

Известность Александру Боголюбову принесли его режиссерские работы в картинах "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня", анимационных фильмах "Бумеранг", "Волшебник Изумрудного города", "Приключения Незнайки и его друзей".-0-