Умер Стивен Хилленберг, создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны" умер на 58-м году жизни. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте телеканала Nickelodeon.

Как предает Reuters, Хилленберг был болен боковым амиотрофическим склерозом.

Стивен Хилленберг с 1984 по 1987 год работал морским биологом. В 1987 году он сделал несколько короткометражек, две из них ("The Green Beret" и "Wormholes") стали популярны в нескольких кинофестивалях и получили награды. Джо Мюррей, создатель шоу "Rocko's Modern Life", которого Хилленберг встретил на мультипликационном фестивале, пригласил его стать режиссером этого шоу. Хилленберг стал автором сценария, продюсером, режиссером по раскадровке и креативным директором. Так появился мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны", получивший огромную популярность и принесший известность автору.-0-