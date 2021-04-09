Принца Филиппа похоронят на территории Виндзорского замка

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа пройдут без участия широкой публики, его похоронят на территории Виндзорского замка. Об этом сообщила на своем сайте лондонская геральдическая палата.

"Предстоящие похороны не будут государственными, тело покойного не будет выставлено для публичного прощания. Тело Его Высочества будет находиться в Виндзорском замке перед захоронением в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю, а также пожеланию Его Высочества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что план проведения похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа был пересмотрен из-за пандемии COVID-19. Подробная информация вскоре будет доступна на сайте Букингемского дворца.

Как пишет газета The Guardian, ранее на случай смерти принца Филиппа был разработан план под названием "операция Форт-Бридж". Согласно плану на похороны должны были съехаться тысячи людей, а в траурной процессии принимать участие сотни военных.

Издание Metro сообщило, что в Великобритании объявлен национальный траур в связи со смертью принца Филиппа. В стране приспущены государственные флаги. Королева Елизавета II в течение восьми дней не будет исполнять свои официальные обязанности, то есть в этот период в королевстве не будут приниматься никакие новые законы. После похорон королева продолжит траур, но вернется к своим обязанностям. Члены королевской семьи будут соблюдать траур на протяжении 30 дней.-0-