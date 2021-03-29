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29 марта 2021, 17:35

Умерла главный редактор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко

Фото из архива
Фото из архива

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор и генеральный директор журнала "Мурзилка" Татьяна Андросенко умерла в возрасте 74 лет, сообщает ТАСС.

"29 марта после тяжелой болезни на 75-м году жизни скончалась генеральный директор - главный редактор журнала "Мурзилка", заслуженный работник культуры РФ, почетный работник общего образования РФ, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, кавалер ордена Почета Татьяна Филипповна Андросенко", - указано в сообщении на сайте издания.

Татьяна Андросенко руководила журналом с 1985 года. Коллеги отмечают, что ей удалось сохранить традиции, сделать "Мурзилку" "журналом современным, интересным и полезным для детей, их родителей, бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов". Она также уделяла большое внимание работе с молодыми авторами, занималась просветительской деятельностью, организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками.

"Мурзилка" - популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года.-0-

Фото пресс-службы правительства РФ/ТАСС
Фото пресс-службы правительства РФ/ТАСС

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