Умерла народная артистка СССР Ирина Богачева

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Ирина Богачева, народная артистка СССР, солистка Мариинского театра, почетный гражданин Санкт-Петербурга умерла в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС.

"Санкт-Петербургская консерватория с глубочайшим прискорбием сообщает о кончине заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Российской Федерации, лауреате ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством III степени", ордена "За заслуги перед Отечеством IV степени", почетного гражданина Санкт-Петербурга, профессора, заведующей кафедрой сольного пения консерватории Ирины Петровны Богачевой", - говорится в сообщении Санкт-Петербургской консерватории.

Ирина Богачева родилась и выросла в Ленинграде. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваториюим. Н.А. Римского-Корсакова по классу сольного пения у И. Тимоновой-Левандо. На сцене Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) дебютировала в 1964 году, исполнив партию Полины в опере "Пиковая дама". С 1965 года - солистка театра.

На сцене Мариинского театра Ирина Богачева исполнила около трех десятков ролей, в числе которых Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в "Аиде", Любаша в "Царской невесте", Марфа в "Хованщине", Азучена в "Трубадуре", Шарлотта в "Вертере", Марина Мнишек в "Борисе Годунове". Ирина Богачева в 1973 году стала первой исполнительницей вокального цикла "Шесть стихотворений Марины Цветаевой" Шостаковича. Вела активную концертную деятельность, много пела с оркестром и фортепианным сопровождением.-0-