Умерла первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки"

23 марта, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Советская певица Валентина Дворянинова, первая исполнительница песни "Спят усталые игрушки", умерла 22 марта в возрасте 91 года. Об этом в субботу сообщила дружившая с артисткой Анна Китина.
"Мы дружили с Валентиной Петровной. Позвонил ее племянник, 22-го утром ее не стало, прощание - 25 марта", - сказала собеседница ТАСС.
Анна Китина уточнила, что прощание с Дворяниновой состоится на Митинском кладбище.
Валентина Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Артистка сотрудничала с композиторами Андреем Петровым, Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем. Несколько лет она была солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема. Дворянинова была исполнительницей песен "Калина красная", "Линахамари", "Как тебе служится" и других.-0-
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