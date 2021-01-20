Умерла режиссер фильма "Говорит Москва" Ренита Григорьева

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер и сценарист Ренита Григорьева умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны", - говорится в сообщении.

Ренита Григорьева окончила исторический факультет МГУ (1955) и режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую С.Герасимова и Т.Макаровой (1959). Работала на Центральной студии документальных фильмов, затем на киностудии имени М.Горького.

Сняла игровые фильмы "Дорога на фестиваль", "Венский лес", "Сердце друга", "Праздники детства", "Говорит Москва", "Мальчики", документальные фильмы "Утро нашего города", "Слово предоставляется студентам", "По следам фильма "Молодая Гвардия". Снялась в фильме "Живет такой парень". Является автором сценариев научно-популярных фильмов "Солдаты Орловы", "Закон Вернадского", "Николай Рерих".

Большинство документальных фильмов и все игровые фильмы сняты ею совместно с мужем Юрием Григорьевым.

Ренита Григорьева является лауреатом Государственной премии СССР за фильм "Праздники детства" по рассказам В.М.Шукшина. Автор книги воспоминаний "На пути к Дому".-0-