Умерла российская писательница Татьяна Полякова

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автор более 90 детективных романов российская писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире на 62-м году жизни, сообщает ТАСС.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10.00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре", - сообщила персональный менеджер писательницы Валерия Сергеева.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива, была автором более 90 книг. По данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году заняла почетное 5-е место, становилась обладательницей ряда литературных премий. По ее книгам сняты такие популярные фильмы, как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".-0-