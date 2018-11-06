Умерла звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cоветская и российская актриса театра и кино Наталья Корчагина, известная по ролям в сериалах "Интерны" и "Моя прекрасная няня", скончалась 5 ноября в возрасте 70 лет. Об этом 6 ноября сообщает российский Пятый канал.

Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

Прощание с Корчагиной пройдет 8 ноября в МТЮЗе.-0-