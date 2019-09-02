Ураган "Дориан" повредил 13 тыс. домов на Багамских островах

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 13 тыс. домов на Абако и Большом Багаме (Багамские острова) серьезно повреждены или разрушены ураганом "Дориан", сообщает CNN .

Согласно заявлению Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП), из-за урагана на пострадавших от стихии островах наблюдается острая нехватка питьевой воды.

"У нас пока нет полной картины произошедшего. Но ясно, что ураган "Дориан" оказал катастрофическое воздействие, - заявили сегодня представители Центра по чрезвычайным ситуациям МФКК и КП в Женеве. - Мы ожидаем, что возникнет острая потребность во временном жилье, чистой воде и медицинской помощи".

Сейчас в пострадавшие районы направляются сотни добровольцев Красного Креста, специальные транспортные средства для ликвидации последствий стихии и более 30 грузовиков с гуманитарной помощью.

Местные СМИ Eyewitness News и Bahamas Press сообщают, что из-за урагана на острове Абако погиб мальчик. О других жертвах и пострадавших сведений пока не поступало.

В некоторых районах затронутых стихией островов наблюдаются перебои в электроснабжении и работе мобильной связи.

По прогнозам синоптиков, второй по мощности за всю историю метеонаблюдений в Атлантике ураган "Дориан" 2 сентября будет бушевать на Багамских островах. Затем стихия начнет продвигаться в сторону восточного побережья США. Как сообщалось ранее, власти штатов Флорида, Южная Каролина и Джорджия издали приказы о немедленной эвакуации более 1 млн человек.-0-