Ураган "Эта" в Карибском море усилился до третьей категории, в Никарагуа эвакуировали людей

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Эта", сформировавшийся в Карибском море, 2 ноября усилился до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона с максимальными порывами ветра 54,1 м/с. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его сведениям, в настоящее время ураган находится в 170 км к северо-востоку от побережья города Пуэрто-Кабесас в Никарагуа и движется в западном направлении со скоростью 15 км/ч.

Отмечается, что ураган продолжает усиливаться.

Никарагуанские власти эвакуировали 1 650 человек с островов Мискитос. Такие данные сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальную систему по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Никарагуа.

Сообщается, что в автономном регионе Карибе-Норте был объявлен высокий (красный) уровень тревоги. Правительство направило туда автоколонну с грузом продовольствия, чтобы оказать помощь населению в случае необходимости.-0-