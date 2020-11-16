Ураган "Йота" усилился до максимальной категории

Последствия урагана "Эта" в Гондурасе. Фото Associated Press

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Йота" в понедельник быстро перерос в шторм категории 5. По предположениям метеорологов, он нанесет катастрофический ущерб той же части Центральной Америки, которая менее двух недель назад серьезно пострадала от урагана "Эта", сообщает Associated Press.

По информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, в понедельник максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составила 260 км/ч.

Из-за урагана уже остались без электричества более 75 тыс. жителей колумбийского департамента Сан-Андрес и Провиденсия, расположенного в Карибском море.

Власти Гондураса призвали население готовиться к худшему сценарию развития событий, связанных с приходом шторма. Жителям потенциально опасных районов рекомендовано покинуть свои дома.-0-